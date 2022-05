Tav Salerno-Reggio, confronto pubblico sulla tratta Battipaglia-Romagnano: ecco le conclusioni

Venerdì 6 maggio alle ore 16, sarà presentata a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, la relazione conclusiva del dibattito pubblico sulla tratta Battipaglia-Romagnano della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria.

Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane), proponente della nuova infrastruttura, ha indetto il dibattito pubblico a febbraio 2022 in osservanza del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri n.76 del 2018, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali e della società civile nel processo decisionale su un’opera che avrà un impatto economico, sociale e ambientale per la collettività.

I sei incontri online e i sette incontri sul territorio hanno permesso al Coordinatore del dibattito pubblico, Roberto Zucchetti di Pisclas, di far emergere e portare all’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana valutazioni e contributi di cittadini, associazioni e istituzioni riferiti ad un ambito progettuale che, seppur attualmente limitato al primo lotto tra Battipaglia e Romagnano, è fondamentale per lo sviluppo degli itinerari verso Reggio Calabria e Potenza-Metaponto-Taranto.

La relazione conclusiva di Roberto Zucchetti ripercorre le tappe di questo primo confronto pubblico sulla prima parte della nuova linea ferroviaria comune ai due itinerari, sintetizzando e ordinando i temi e le criticità emersi nel dibattito. Seguiranno gli interventi di Caterina Cittadino, Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico; Vera Fiorani, Commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera; Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

L’appuntamento è aperto alla partecipazione di tutti. Sarà, inoltre, disponibile la diretta Facebook sulla pagina ufficiale “Dibattito Pubblico Nuova linea ad Alta Velocità Salerno- Reggio Calabria”.