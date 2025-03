Tavoli di partenariato, l’importanza delle competenze: convegno alla Federico II

Domani, venerdì 21 marzo alle ore 10, nell’aula Pessina dell’ Università Federico II si svolge il convegno dal titolo “Le competenze delle parti sociali punto di forza per una partecipazione attiva nel tavolo del partenariato economico sociale” organizzato dalla Regione Campania, e dal Cat, centro di assistenza tecnica di Confcommercio.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Matteo Lorito e la presentazione dell’iniziativa si discuterà tra l’altro del progetto Disco, dialogo sociale per lo sviluppo delle competenze dei territori e l’occupazione. Interverranno tra gli altri il presidente di Confcommercio Campania Pasquale Russo, Felice Russillo per Confapi, Achille Capone per Claai Campania. Tra i focus quello dedicato allo sviluppo delle competenze in area culturale, turismo e creatività; agrifood e Marelab. Le conclusioni sono affidate all’assessore alla formazione professionale della Regione Campania Armida Filippelli.