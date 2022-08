Tavolo accessibilità e traffico Penisola Sorrentina, da 8 associazioni appello a De Luca

di Sergio Fedele

Stamattina otto associazioni della filiera turistica hanno trasmesso una comunicazione al Presidente della Regione Campania De Luca chiedendogli di valutare la sostituzione al Tavolo Accessibilità della Penisola Sorrentina del Presidente della Commissione Regionale ai Trasporti Luca Cascone.

La motivazione è dovuta alla candidatura del Presidente Cascone alle prossime elezioni politiche.

Naturalmente queste associazioni vogliono mantenere una posizione neutrale durante le elezioni politiche, consapevoli che il loro ruolo è quello di un confronto con le Istituzioni di qualsiasi schieramento politico facciano parte.

Le associazioni però hanno evidenziato al Presidente De Luca che la candidatura alle elezioni politiche dell’ingegnere Luca Cascone (Presidente della Commissione Consiliare Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti) nel collegio uninominale Eboli-Cilento, deve portare alla sua sostituzione nel Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina che sarà convocato a metà settembre dal Prefetto di Napoli Palomba.

Le associazioni hanno fatto notare come il Presidente Cascone abbia lavorato molto bene per i territori del suo collegio ma malissimo per altri territori come quello della Penisola Sorrentina.

In primis per non aver mai in questi anni recepito la continua sollecitazione di istituire un Tavolo Permanente che affrontasse il problema Accessibilità e Trasporti in Penisola Sorrentina,richiesta recepita invece un mese fa dal Prefetto e dal Ministro del Turismo,in considerazione della gravità del problema.

Le associazioni hanno soprattutto evidenziato che il presidente Cascone a meta’settembre sarà impegnato in campagna elettorale e non potrà dedicare la necessaria disponibilità al lavoro del Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina

Non si imputa all’ingegnere Cascone la responsabilità della situazione drammatica dei trasporti e della accessibilità in Penisola Sorrentina.

Ma le sue responsabilità sono tante a cominciare da quella di non aver mai voluto accettare la richiesta di istituire un Tavolo Permanente in Regione sulla accessibilità Sorrentina.

I problemi per essere risolti vanno affrontati.

E il problema accessibilità/mobilità della Penisola Sorrentina non è stato mai affrontato con metodo da Cascone e dalla Regione Campania,nonostante la pressione continua delle associazioni della filiera locale.

Per le ragioni di cui sopra le nove associazioni hanno chiesto al Presidente della Regione Campania di indicare un altro rappresentante della Regione al Tavolo che sarà convocato a Settembre dal Prefetto .

L’ingegnere Cascone in quel momento sarà occupato completamente per la campagna elettorale e il gravissimo problema della accessibilità in Penisola Sorrentina impone la massima disponibilità in termini di tempo e energie.

Le associazioni firmatarie della comunicazione al Presidente De Luca sono: Atex, Ascom, Charter Campania, Campania Felix, Chiavi d’oro Faipa, Associazione Guide Sorrento, Club dei 500, Sorrento Coast Experience.