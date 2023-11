TAVOLO DI LAVORO DELLA F.L.P. DEL 21 NOVEMBRE 2023 – “Innovazione e politiche del personale. Per una Pubblica Amministrazione moderna, capace e competente”

Tavolo di Lavoro – Innovazione e politiche del personale. Per una Pubblica Amministrazione moderna, capace e competente”, evento nazionale organizzato il 21 novembre 2023 dalla FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, insieme a esperti del settore e rappresentanti istituzionali, moderato da Roberto Inciocchi, giornalista RAI e conduttore di Agorà.

Un incontro nel corso del quale si è discusso del ruolo cruciale della Pubblica Amministrazione nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), opportunità straordinaria per accelerare le riforme necessarie per l’Italia, e la PA, che vive da anni una situazione di strutturale sottodimensionamento di organico, ha un ruolo chiave da svolgere.

L’Italia cresce solo se sostenuta dalle proprie istruzioni, da quelle centrali sino a quelle più periferiche, dai servizi digitali, da processi veloci ed efficienti, dalla cooperazione e non contrapposizione con il settore privato.

In questo anno europeo delle competenze, dobbiamo concentrarci su merito e responsabilità per affrontare le sfide in un mondo in continua trasformazione, rendendo la Pubblica Amministrazione attrattiva e un luogo di crescita e sviluppo professionale.

Ci siamo confrontati su questi temi con: Michele Camisasca, Direttore Generale Istat – Alessandra Pedone, Ricercatrice INAPP – Marco Carlomagno, Segretario Generale FLP – Roberto Cefalo, Segreteria Generale FLP -On. Valentina Grippo, Vicepresidente VII Commissione (Cultura) – On. Carmela Auriemma, Componente | Commissione (Affari Costituzionali) – On. Andrea Casu, Componente IX Commissione (Trasporti), Sen. Costanzo Della Porta, Componente 1 Commissione (Affari Costituzionali) – Sen. Elena Leonardi, Componente 10 Commissione (Affari sociali)

La Segreteria generale FLP ha posto al centro del confronto un’analisi puntuale della situazione attuale, anche alla luce delle risorse stanziate dal PNRR, a nostro parere inadeguate rispetto alla cubatura complessiva del PNRR, e alle criticità manifestatesi per la loro effettiva utilizzazione, e ha delineato le proposte del nostro sindacato, che riassumiamo di seguito, per una Pubblica Amministrazione, moderna, capace e competente. Proposte e obiettivi sfidanti per cambiare registro e scrivere una nuova pagina nell’approccio del nostro Paese al ruolo e all’importanza del lavoro pubblico:

immediata apertura del negoziato per il rinnovo dei Contratti nazionali di lavoro con la previsione di incrementi economici correlati al tasso di inflazione reale del triennio;

piano straordinario di reclutamento che allinei il nostro Paese a quelli dell’Unione Europea in termini quantitativi e di nuove professionalità;

valorizzazione delle competenze con il riconoscimento delle professionalità e la definizione di percorsi di carriera oggi negati;

maggiori risorse destinate alla formazione che deve costituire uno dei principali asset per migliorare la qualità delle Pubbliche Amministrazioni;

rilancio della contrattazione di primo livello e di quella integrativa per tutelare il potere di acquisto e accompagnare i processi di innovazione;

implementazione della digitalizzazione, sia come strumento per garantire l’interoperabilità delle diverse banche dati, che per semplificare e modernizzare i processi di lavoro, per renderli maggiormente fruibili e tempestivi;

riprogettazione dei livelli e dei modelli organizzativi, rendendoli meno gerarchici e più orizzontali, valorizzando l’autonomia e la progettualità, con il pieno utilizzo delle nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come il lavoro agile e da remoto, e le forme di coworking. Fattori questi che, adeguatamente implementati, garantiscono una migliore conciliazione vita-lavoro, favoriscono il benessere organizzativo, liberano i grandi centri urbani dal congestionamento, contribuiscono al risparmio energetico e al contrasto all’inquinamento ambientale.

Nel corso del confronto, che ha visto i rappresentanti politici esprimersi positivamente rispetto alle nostre analisi e proposte, e con cui proseguiremo l’interlocuzione per produrre in atti concreti le manifestazioni di disponibilità espresse, il Direttore generale ISTAT Camisasca e la Dott.ssa Pedone hanno presentato importanti dati e analisi, acquisiti agli atti, che costituiscono un prezioso supporto per tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nella difficile, ma irrinunciabile sfida, della modernizzazione della PA e della piena valorizzazione del suo personale.

