Tax Control Framework e Cooperative Tax Compliance, l’incontro di Amcham oggi a Milano con Deloitte

Si è tenuto stamane presso Deloitte Greenhouse in via Tortona 25 a Milano, l’incontro dal titolo Tax Control Framework e Cooperative Tax Compliance: strumenti per certezza e trasparenza fiscale, organizzato da Amcham Italy, Associazione senza scopro di lucro affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, con il supporto di Deloitte. La strategia fiscale è un tema di grande importanza e attualità che ha visto il Comitato Politiche Fiscali dell’American Chamber of Commerce in Italy impegnato nell’elaborazione del White Paper redatto dall’osservatorio sui principali aspetti fiscali di interesse per gli investitori americani, e i confronti con i governi italiani per rendere il fisco più semplice e ‘investor-friendly’, e presentato in questa occasione da Maricla Pennisi European and Italian tax Coordinator Andersen, nonché presidente del Comitato Politiche Fiscali American Chamber of Commerce in Italy.

“Il Comitato Politiche fiscali Amcham è dal 2015 che segue con attenzione l’evoluzione normativa della Cooperatice TaxCompliance e del Tax Control Framework come strumento di controllo dei rischi fiscali. – ha dichiarato Maricla Pennesi– Con il nostro incontro abbiamo voluto evidenziare quanto oggi per qualsiasi impresa grande o media è essenziale prevenire i rischi inclusi quelli fiscali per una governance efficace e sostenibile”.

Un’opportunità unica per condividere conoscenze, esplorare le più recenti norme fiscali, e immaginare strategie innovative tra esperienze e rischi, che ha visto intervenire all’incontro Luca Arnaboldi Presidente American Chamber of Italy e Maurizio Leo Viceministro dell’economia e delle finanze. Il tema è stato introdotto da Elena Barbiani Business Tax– Tax RiskManagement Director STS Deloitte, Stefano SchiavelloInternational Tax Partner STS Deloitte e Andrea PizzabioccaLanzi Capo Ufficio X-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale-Dipartimento delle Finanze Ministero dell’Economia e delle Finanze. Mentre alla tavola rotonda moderata da Maricla Pennisi hanno preso parte Mariangela Giampietro Senior Tax Manager Emea IBM, Luca La BarberaHead of Tax Southern & General Europe & Middle Est Accenture, Silvia Martina Partner Cagnola & Associati Studio Legale e Giuseppe Zingaro Head of Group Tax Unicredit.