Tax credit, battaglia Giuli ai casi sospetti: “Mai più film fantasma”

Direzione generale sta valutando 200 opere del periodo 2020-2024

Roma, 29 lug. (askanews) – “Mai più film fantasma”. Lo ha assicurato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, illustrando l’informativa sul cinema nell’aula del Senato. Giuli si è soffermato sulla collaborazione avviata tra il Ministero della Cultura con la Guardia di Finanza finalizzata, tra l’altro, alla segnalazione dei casi sospetti di tax credit: “Abbiamo rinnovato il protocollo di intesa per velocizzare e rendere ancora più efficace l’azione di contrasto alle frodi e truffe negli ambiti culturali. Se dal 2021 si procedeva con segnalazioni informali da parte della Direzione Generale Cinema Audiovisivo, con questo Governo per le opere su cui si nutrono sospetti, anche in caso di domande apparentemente regolari”, ha ricordato. “La Direzione Generale è al momento impegnata a valutare i fascicoli riguardanti 200 opere del periodo 2020-2024 per un totale di circa 350 milioni di euro”.