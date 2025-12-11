Tax Credit Librerie, 8,2 milioni dal Mic: alla Campania più di 523mila euro

Lo scorso 31 ottobre si è chiuso il bando della Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura per la presentazione delle domande d’accesso al Tax Credit Librerie, riferito al 2024. Sono pervenute 1.235 domande da parte degli esercenti per un totale di 1.811 punti vendita. Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono stati ammessi al contributo 1.109 esercenti per un totale di 1.250 punti vendita. La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente”. Lo comunica in una nota il Ministero della Cultura. ART NG01 azn 111447 DIC 25

Ecco la ripartizione territoriale del Tax credit librerie: Abruzzo: 236.467,30 euro Basilicata: 51.449,27 euro, Calabria: 157.744,65 euro, Campania: 523.128,81 euro, Emilia-Romagna: 754.635,43 euro, Friuli-Venezia Giulia: 174.644,26 euro, Lazio: 941.728,15 euro, Liguria: 205.955,84 euro, Lombardia: 1.078.657,77 euro, Marche: 320.840,26 euro, Molise: 15.558,44 euro, Piemonte: 788.756,72 euro, Puglia: 606.167,02 euro, Sardegna: 234.829,46 euro, Sicilia: 538.705,81 euro, Toscana: 724.290,50 euro, Trentino-Alto Adige: 129.766,62 euro, Umbria: 123.136,90 euro, Valle d’Aosta: 39.426,79 euro, Veneto: 604.108,49 euro.