Taylor Swift regina delle classifiche con singolo e album

Milano, 6 mag. (askanews) – Il nuovo album di Taylor Swift, “The tortured poets department” conquista la certificazione in Italia di disco d’oro in sole due settimane, risultato mai ottenuto prima dall’artista in Italia. Il progetto discografico rimane stabile per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI nella categoria CD, vinili e musicassette.

Continuano i successi anche di “Fortnight”, singolo in collaborazione con Post Malone che ha accompagnato la pubblicazione del disco, attualmente stabile nelle radio italiane in Top 50 della classifica EarOne. “Fortnight” è diventata la canzone che ha totalizzato più stream in un solo giorno nella storia di Spotify, debuttando #16 nella classifica Spotify Italia con un totale di 16 brani di “The tortured poets department” entrati in Top 200. Il videoclip ufficiale di “Fortnight” ha già totalizzato oltre 53M di visualizzazioni.

Nella settimana di uscita, nella quale ha totalizzato globalmente oltre un miliardo di stream, “The tortured poets department” ha collezionato numerosi record, tra cui album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify, primo album nella storia di Spotify a totalizzare più di 300M stream in un giorno solo. Taylor Swift è così diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop che ha totalizzato più stream nel primo giorno d’uscita, confermandosi anche su Amazon Music l’album con più stream al debutto. A poche ore dalla pubblicazione, la popstar internazionale ha sorpreso i fan annunciando sui social la versione speciale del nuovo progetto discografico, “The tortured poets department: The anthology” per un totale di 31 tracce.

“The tortured poets department”, l’undicesimo album in carriera della cantautrice dei record arriva dopo “1989 (Taylor’s Version)”, uscito il 27 ottobre 2023 e certificato disco d’oro in Italia. In Italia la quarta re-incisione della discografia di Taylor Swift, dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, è stato il vinile di un’artista donna più venduto nel 2023. Nello stesso anno in Italia Taylor Swift è stata l’artista donna con più album in top 100 best seller (Midnights, 1989 (Taylor’s Version), Lover), oltre ad essere stata l’artista donna internazionale più venduta del 2023 con l’album Midnights e l’artista donna con più certificazioni.

L’artista multiplatino e regina del pop internazionale quest’anno è entrata nella storia dei Grammy Awards aggiudicandosi il record di prima artista a vincere per quattro volte il premio come “Album of the year” con “Midnights”, certificato disco di platino in Italia, dopo aver già vinto in precedenza con “Fearless” (2010), “1989” (2016) e “Folklore” (2021), certificato disco di platino. Prima di lei ci erano riusciti solamente Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra vincendone tre.

Con il suo “Eras Tour”, Taylor non smette di stupire i suoi fan esibendosi in un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour approderà anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento già da tutto esaurito il 13 e il 14 luglio.

Taylor Swift ha raggiunto un record importante entrando nella Billboard 200 chart con dieci dei suoi album nella top 100. Agli MTV Video Music Awards di quest’anno ha collezionato il numero maggiore di candidature con 8 nomination, tra cui “Video of the Year”, categoria di cui detiene il record per aver vinto per tre anni consecutivi. Taylor Swift ha inoltre collezionato diversi premi tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2024 tra cui: quattro Grammy Awards, cinque MTV Video Music Awards e sei American Music Awards.