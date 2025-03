T&D, il motore del cinema: Napoli set a cielo aperto

Napoli si conferma sempre più un punto di riferimento per l’industria cinematografica italiana, trasformandosi in un vero e proprio set a cielo aperto. Tra le aziende che contribuiscono a questo fermento spicca la T&D, la più grande realtà del Sud Italia per il trasporto cinematografico, fondata dai fratelli Edoardo e Pino Angeloni, con più di 25 anni di attività.

Oggi, il testimone passa progressivamente alla nuova generazione, con il crescente ruolo di Davide Angeloni, figlio di Edoardo, e da Simona Bosso che portano avanti con passione e innovazione l’azienda .

Un partner strategico per le grandi produzioni

Da oltre vent’anni, la T&D è un punto di riferimento imprescindibile per le più importanti produzioni italiane e internazionali. Attualmente, l’azienda è impegnata nella logistica di due grandi serie: una prodotta da Cattleya, che sta realizzando Gomorra – Le Origini per Sky, mentre la seconda prodotta da Picomedia per Netflix ambientata quartiere Museo che si è trasformato in un set per la nuova serie La Scuola.

Ma il ruolo della T&D non si esaurisce nei trasporti: la sua flotta di circa 70 camion offre non solo logistica, ma anche comfort e spazi dedicati agli artisti, grazie ai suoi avanzati camion-camerino, studiati per garantire il massimo benessere sul set. Questo è uno dei motivi per cui l’azienda gode della fiducia delle più grandi case di produzione, consolidando la sua reputazione di eccellenza nel settore.

Da fornitori a produttori: la nascita di Antracine

Negli ultimi anni, la T&D ha allargato i suoi orizzonti con la creazione della società di produzione Antracine, che si sta facendo sempre più spazio nel panorama cinematografico. Tra i progetti di punta, il film Come Romeo e Giulietta, con protagonista Mariasole Pollio, reduce dal successo di Sanremo, che sta attualmente girando sul set. Un segnale chiaro della volontà dell’azienda di non limitarsi alla logistica, ma di entrare da protagonista nel mondo della produzione cinematografica.

Un 2025 carico di impegni, tra film e festival internazionali

L’attività della T&D non conosce sosta. Nei prossimi giorni partiranno le riprese di un film dedicato al grande Pino Daniele, scritto dal figlio Alex Daniele e attesissimo dai fan del leggendario cantautore partenopeo. Un’ulteriore conferma del ruolo centrale che Napoli sta assumendo nell’industria dell’audiovisivo.

Oltre alle produzioni nazionali, la T&D è sempre presente nei più importanti eventi cinematografici internazionali, essendo accreditata al Festival di Roma, Venezia e Cannes. Un segnale di come la qualità e la professionalità della società abbiano ormai una risonanza ben oltre i confini italiani.

Angeloni, un nome che fa la differenza

Il successo della T&D è anche merito di una guida solida e appassionata. La figura di Edoardo Angeloni è profondamente rispettata nell’ambiente cinematografico, grazie alla sua capacità di coniugare esperienza e innovazione. Il futuro dell’azienda sembra essere in ottime mani, con Davide Angeloni pronto a portare avanti questa straordinaria eredità.