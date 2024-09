Tea Tek, all’ad Felice Granisso il premio Amato Lamberti per la Responsabilità sociale

L’Amministratore delegato di, riceve a Napoli ilnella categoria imprese. “Questo riconoscimento – ha detto Granisso – e’ un onore per me e per tutto il gruppo Tea tek, che ha intrapreso il percorso ambizioso di riqualificare l’area ex Whirlpool facendo nascere una nuova azienda, la Italian Green Factory, che portera’ a Napoli la prima fabbrica green con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mezzogiorno e in Italia per le energie rinnovabili. Un onore figurare tra le tante personalita’ che per Napoli hanno svolto e svolgono un ruolo sociale importante attraverso l’arte, la cultura, il giornalismo, il lavoro, nel segno di quell’impegno civile che la figura di Amato Lamberti ci porta alla mente. Come gruppo aziendale – ha aggiunto – abbiamo intrapreso: via Argine era un vuoto da colmare, quel vuoto che si crea quando il lavoro non c’e’ piu’ e centinaia di lavoratori e lavoratrici lasciati a casa chiedono un’altra possibilita’. Tea tek ha risposto, con il sostegno delle istituzioni locali e nazionali, con la collaborazione dei sindacati, permettendo innanzitutto la riassunzione delle maestranze, poi di partire con la riqualificazione dell’area in cui nascera’ una nuova fabbrica. E’ un percorso complesso, ma siamo orgogliosi di averlo iniziato, dando il nostro contributo alla citta’ per aver sanato una questione sociale che si trascinava da anni, e poi per aver avviato il processo di riqualificazione urbanistica e ambientale di un’area destinata al degrado. I lavori per l’abbattimento dei vecchi opifici, reso complesso dalla presenza dell’amianto, non si sono fermati e non vediamo l’ora di attivare la nuova fabbrica”, ha concluso Granisso.