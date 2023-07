“Nasce Italian Green Factory e sarà la fabbrica verde di Napoli, un luogo dove l’innovazione sarà l’elemento cruciale per il reshoring della filiera produttiva della transizione ecologica. Un tema centrale per il futuro del Paese e dell’Europa. Riorganizzeremo gli spazi della fabbrica, puntando al massimo della sicurezza per tutti, e riassumeremo tutti i 310 lavoratori. La fabbrica sarà sostenibile moderna e nuova”, dichiara Felice Granisso, amministratore delegato di Tea Tek Group.

“Le prossime saranno giornate importanti e impegnative. Ora che abbiamo costituito la newco attendiamo la convocazione da parte del Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ci segue e sta supportando costantemente l’operazione. Poi ci sarà l’incontro con le organizzazioni sindacali, che è già in agenda per il 26 luglio. Vogliamo ringraziare tutte le istituzioni che stanno lavorando ad accelerare gli adempimenti burocratici. La Zes, con i suoi vertici, ha dimostrato e sta dimostrando che anche da noi si può investire con tempi e procedure europee. Il Ministero, con la Sottosegretaria Bergamotto, il Vice Capo di Gabinetto Consigliere Lorenzini, l’esperto di crisi industriali Dottor Giampiero Castano, la Dirigente della Divisione Economia circolare Barbara Clementi e altri funzionari stanno seguendo passo dopo passo l’operazione. Non vediamo l’ora di iniziare”.