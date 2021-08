Team Fordzilla pronto per il liveshow al virtual Gamescom 2021

Ford e il suo team di e-sports Team Fordzilla tornano a Gamescom per il quinto anno consecutivo con un liveshow durante l’evento che si svolgerà totalmente online. Traendo spunto dal live streaming mensile TFZ:TV su Twitch, l’evento del Team Fordzilla sarà trasmesso dal sito Ford di Colonia, a poca distanza dalla tradizionale location di Gamescom. Saranno anche presenti i capitani del Team Fordzilla provenienti da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, con l’obiettivo di intrattenere e interagire con la community. Gli spettatori avranno la possibilità di vincere una nuova Mustang Mach-E GT. Il vincitore verrà annunciato entro la fine dell’ora – e potranno dare un’occhiata più da vicino al Gaming Transit “Vanzilla”, progettato per il gioco inclusivo e essere i primi a scoprire le novità della Fordzilla Cup 2021.

Team Fordzilla annuncerà anche la seconda stagione del Team Fordzilla Project P1, che fa seguito al progetto di successo del 2019 che ha visto la gaming community e una casa automobilistica per la prima volta lavorare insieme per sviluppare un’auto da corsa virtuale. Il prototipo virtuale è stato trasformato in un modello in scala reale e sarà presente allo show con alcune modifiche di gioco esclusive.

La musica live del duo di DJ e produttori OBS, acrobazie a sorpresa e alcuni giochi dal vivo completano quello che si annuncia essere un appuntamento assolutamente imperdibile.

Il Virtual Gamescom 2021 inizia mercoledì 25 agosto e termina venerdì 27 agosto. E’ possibile seguire l’evento del Team Fordzilla mercoledì 25 agosto alle 22:00 CET visitando twitch.tv/teamfordzilla. Sarà anche trasmesso in streaming su Twitter.com/teamfordzilla.

