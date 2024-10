Team Leo a Tutto Sposi: workshop e interventi di esperti del settore wedding e della cura dei capelli

Team Leo, azienda hair & beauty punto di riferimento a Napoli fin dal 1958, partecipa alla fiera Tutto Sposi che avrà luogo dal 25 al 28 ottobre presso la Mostra d’Oltremare. Passione, cura e dedizione verso i clienti oltre che un’incessante ricerca volta a trovare sempre nuove soluzioni, caratterizzano un nome che è diventato un brand attraverso la storia di tre generazioni di acconciatori, estetiste e truccatrici. Oggi alla guida di Team Leo ci sono Luca, specializzato in tagli e cambio look e Vincenzo, hair stylist e maestro d’arte. L’armonia e la professionalità che si trovano solitamente nei saloni di piazza Amedeo 15, Via M. da Caravaggio 288 e via Luca Giordano 19, saranno trasferiti dunque allo stand della fiera Tutto Sposi dove tante sono le sorprese che Team Leo ha riservato agli ospiti. Il concept di questa edizione 2024 ruota intorno alla cura e salute della chioma, perché negli anni precedenti è stato un dilagare di prodotti, uso di accessori, colorazioni e trattamenti che hanno impoverito la natura dei capelli fin dalle radici. A tal proposito è importante affidarsi a professionisti che si occupano della bellezza a 360° intesa anche come salute dei capelli. Alla fiera si discuterà sui temi di struttura, volume, extension, infoltitori e prodotti naturali che non aggrediscono la fibra per capelli più sani e nutriti. Non mancherà la presenza delle parrucche, altro main concept del know how di Team Leo. Sono previsti momenti di entertainment con aperitivi a cura della cantina vinicola Villa Matilde Avallone, workshop dedicati alla cura dei capelli dal titolo “un sorriso per la testa”, un altro sul focus “cura mamma e sposa”, e anche sulla cura di pelle e capelli” in presenza di un tricologo.

Esperti di wedding parteciperanno ai talk show previsti nel corso delle giornate di fiera e, da citare, la partecipazione eccezionale dell’influencer romana Klea.

Stay tuned, un nuovo connubio tra tradizione, formazione e innovazione nel segno di Team Leo sta per realizzarsi.

