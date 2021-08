Teatri, a Ferragosto visita alla scoperta della storia meno nota del San Carlo di Napoli

Domani, giorno di Ferragosto, alle ore 17.30 ecco “Il San Carlo Dentro e Fuori”, una visita guidata esclusiva, volta alla scoperta della storia meno nota del Teatro di San Carlo. Il tour condurra’ i visitatori attraverso il Foyer ornato di specchi, il Palco Reale, passando per la Sala e i suoi palchi ricchi di stucchi dorati ed il maestoso velario di Cammarano, le barcacce Rossini e Donizetti, terminando con la luminosa terrazza che guarda ai Giardini del Palazzo Reale, immaginando cosi’ il percorso segreto dei sovrani borbonici dal Palazzo Reale al Teatro. Una occasione – sottolineano al San Carlo – per apprezzarne la magnificenza, rievocandone la storia e i fasti del passato, svelando il mondo che si cela dietro ogni spettacolo. Oltre allo speciale tour di Ferragosto, le visite guidate, in italiano, inglese e francese, continuano regolarmente per tutto il mese d’agosto dal lunedi’ alla domenica dalle ore 10 alle ore 18: l’unico giorno di chiusura e’ fissato per il 16 agosto. Centinaia i visitatori che finora. nel pieno rispetto delle norme anti Covid, hanno visitato il Teatro San Carlo di Napoli con controlli green pass. Particolare successo per l’iniziativa che apre le porte del Lirico a cittadini e turisti. La visita guidata prevede un percorso che condurra’ alla scoperta di storia, aneddoti e curiosita’ di quella che era ed e’ la vita artistica del tempio dell’arte napoletano. Con una visita speciale si potranno visitare il palco di Rossini e quello di’ Donizetti, direttori musicali nell’Ottocento, il Palco Reale e la splendida terrazza che affaccia sul giardino romantico di Palazzo Reale.