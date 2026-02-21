Teatri, dal Parioli Costanzo solidarietà al Sannazaro e alla città di Napoli

Il Teatro Parioli Costanzo esprime la più profonda vicinanza alla direzione, alle maestranze e alla comunità artistica del Teatro Sannazaro, duramente colpito dall’incendio che nella giornata di ieri ne ha compromesso l’attività. La solidarietà si estende idealmente all’intera città di Napoli, storica capitale culturale il cui patrimonio teatrale rappresenta una componente essenziale dell’identità nazionale.

Nell’immediato, il Teatro Parioli Costanzo mette a disposizione le proprie sale per ospitare gratuitamente gli spettacoli annullati, offrendo pieno supporto organizzativo, tecnico e artistico affinché le produzioni coinvolte possano proseguire il loro percorso senza interruzioni, nel rispetto del lavoro delle compagnie e del diritto del pubblico alla continuità culturale.

Parallelamente, la direzione del Parioli Costanzo si rende disponibile a collaborare con tutte le istituzioni competenti per sostenere il percorso di ripristino e riapertura del teatro colpito, condividendo competenze, risorse professionali e relazioni di sistema maturate nella gestione di strutture teatrali complesse.

In questa prospettiva, il Teatro Parioli Costanzo si farà inoltre promotore presso il Ministero della Cultura della proposta di istituire, nell’ambito delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, un fondo di salvaguardia dedicato alle emergenze strutturali dei teatri, strumento necessario a tutelare continuità produttiva, occupazionale e patrimoniale di un settore che costituisce infrastruttura culturale primaria del Paese.

In momenti come questo, la responsabilità delle istituzioni culturali non si misura soltanto nella programmazione artistica, ma nella capacità di attivare reti di sostegno concrete, tempestive e lungimiranti. Il Teatro Parioli Costanzo riafferma dunque il principio di solidarietà tra teatri come valore fondante del sistema spettacolo dal vivo, convinto che la resilienza culturale sia un bene collettivo da difendere con azioni immediate e visione strategica.