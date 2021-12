Teatri, il primo gennaio Gran Concerto di Capodanno al Delle Palme

Il primo gennaio alle ore 19:30, con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno 2022, organizzato dalle Associazioni Noi per Napoli e Vivere Napoli, al Teatro Delle Palme, in Via Vetriera 12, Napoli, sarà un emozionante inizio del nuovo anno vissuto, all’insegna di armonia e bellezza. Un viaggio nel mondo della musica, del canto e della danza fra celebri melodie viennesi, valzer di Strauss, famosi brani di opera ed operetta e appassionanti canzoni classiche napoletane.

Lo spettacolo che gode del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, vedrà in scena un particolare salotto d’epoca fin de siecle, in cui ospiti ed artisti accoglieranno il nuovo anno nel segno della musica, del bel canto e della danza. Lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera senza tempo tra amore, sogno, rievocazioni, fantastiche sensazioni e tanto coinvolgimento per abbandonarsi alla spensieratezza e all’allegria tipica del celebre Concerto di Capodanno di Vienna!

Giunto oramai alla sua VI edizione, Il Gran Concerto di Capodanno quest’anno presenterà una grande novità: musica, canto e danza saranno affiancate da strepitose acrobazie circensi con performance sensazionali. Con il suo cast straordinario, artisti ed ospiti d’eccezione, il Gran Concerto di capodanno 2022 promette emozioni e atmosfere magiche indimenticabili. Protagonisti il Trio Lirico Partenopeo, composto da artisti del Teatro San Carlo come la soprano Olga De Maio e i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli. Con la conduzione dell’attore Vincenzo Bocciarelli e su musiche ad opera dell’Ensemble orchestrale Aedon dell’Associazione “Noi per Napoli” i ballerini del Centro Tersicorea si esibiranno in valzer e meravigliose scenografie.

Spettacolari le coreografie di artisti acrobatici del Circo Madagascar Orfei, della compagnia dei Saltimbanchi e del Circo Weiss Mary Weiss e Victor Vitàris. Testimonial di eccezione, l’attore Giovanni Caso di Un posto al sole al quali verrà assegnato il Premio Noi per Napoli, ed ancora lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attrice Annamaria Ackermann.

L’appuntamento è atteso e parte del ricavato devoluto, come ogni anno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore della mensa Caritas dei senzatetto di Napoli.

Info: per l’ingresso al teatro è necessario il green pass ed obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata dello spettacolo. Biglietti in vendita online su Etes.it e su viverenapoli.com (Primo settore € 35 – Secondo settore € 30 – Terzo settore € 30 (+ prevendita).