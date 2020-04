Teatri, il San Carlo lancia la webtv: in onda spettacoli e approfondimenti

Con una web tv in alta definizione il Teatro di San Carlo propone per l’intera giornata opere integrali, balletti, spettacoli e rubriche. L’iniziativa nasce grazie alla Partnership con SudComunicazioni che ha messo a disposizione del Teatro gli spazi della neonata ‘c’e’ tv’, web tv culturale campana, il cui palinsesto è completamente dedicato al San Carlo che ne gestirà i contenuti. Con ‘Opera On Line’ in onda ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 20.00 trasmissione integrale di spettacoli del Teatro di San Carlo delle scorse Stagioni Liriche e di Balletto. ‘Scuola InCanto’ propone contenuti didattici per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera, realizzati in collaborazione con Europa InCanto e presentati dal Maestro Germano Neri (ogni martedì mercoledì e giovedì alle ore 15.00). ‘Il Teatro San Carlo racconta? Casa Rossini’, è il titolo delle pillole di approfondimento su Gioacchino Rossini con il Professor Sergio Ragni. In ‘Dialoghi fuori scena’ ogni sabato alle ore 20.00, il Sovrintendente del Teatro di San Carlo Stéphane Lissner dialoga con i protagonisti del mondo della Lirica. Per accedere (oltre che da tablet, smartphone e pc) occorre sintonizzarsi dal proprio televisore ‘Smart’ sulla web tv (www.cetv-online.it) e salvarla in memoria tra i canali preferiti. Tutti i programmi potranno essere rivisti ‘on demand’.