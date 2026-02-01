Teatri, Trianon Viviani: prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artistico 

Presentato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. La manifestazione d’interesse è finalizzata a individuare la figura professionale responsabile della programmazione artistica e culturale del teatro “Trianon Viviani” con funzioni di promozione della canzone napoletana tradizionale e contemporanea e dell’espressione teatrale locale e nazionale. Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 16 marzo 2026. L’incarico che avrà validità triennale è aperto a tutte e tutti sulla base dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso e contestualmente alla presentazione di una proposta progettuale che contenga l’indirizzo artistico e una linea di programmazione e di pianificazione di eventi, anche innovativi, per la creazione di un cartellone coerente con le finalità e gli scopi della Fondazione.