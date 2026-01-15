Teatro, a Napoli Carmen di Marzo porta in scena “Il Cuore Inverso”

Roma, 15 gen. (askanews) – Carmen di Marzo porta a Napoli “Il Cuore Inverso” di Nando Vitali. Lo spettacolo, con la regia di Paolo Vanacore, andrà in scena il 16 gennaio all’interno della rassegna di teatro e musica Wunder Kammer – quest’anno dedicata alle vittime del genocidio in Palestina – al Palazzo dei Congressi, Molo Angioino.

“Il Cuore Inverso”, che andrà poi in tour in tutta Italia, è un monologo dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana deceduta il 2 dicembre 2024 all’età di 104 anni.

Su oltre 50.000 donne che in bicicletta hanno avuto ruolo da protagoniste durante la resistenza al nazifascismo, solo 37 sono state riconosciute con medaglie al valore. Questo monologo nasce con l’intento di dare luce ad una di loro, di famiglia napoletana, che si è trovata da adolescente a Ferrara per motivi famigliari (padre ferroviere e socialista). A circa vent’anni, dopo l’armistizio dell’8 settembre, e dopo l’arresto e la morte della madre aderisce a una brigata partigiana dove inizia la sua avventura. Ma è soprattutto quel luogo oscuro della Storia dove per secoli le donne sono state relegate. La storia della Resistenza è una delle occasioni che attraverso l’arte riafferma il concetto di una energia femminile contro le ingiustizie, la barbarie e la discriminazione in tutte le sue forme. Le nuove staffette sono quelle di una poetica condivisa. La bicicletta è l’allegoria di un fulmine bianco di pace e solidarietà che ci rende umani ad oltranza.