Teatro, a Roma arriva “Aria” di Veera Kinnunen e Antonio Careri

Roma, 27 gen. (askanews) – Dopo il successo delle prime date, “Aria”, lo spettacolo prodotto e coreografato da Veera Kinnunen e Antonio Careri (We Are Entertainment) e scritto da Chiara Menichetti, arriva a Roma per una tappa della tournée italiana, martedì 10 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Ghione.

“Aria” è un’opera intensa e profondamente contemporanea che unisce narrazione e danza latino-americana per raccontare una storia di caduta, consapevolezza e rinascita. Ospite speciale della serata romana sarà Pasquale La Rocca, ballerino di fama internazionale e vincitore di due edizioni di Ballando con le Stelle. Lo spettacolo racconta la storia di una donna fragile e fortissima allo stesso tempo, che vive di gentilezza e di un bisogno d’amore mai colmato. Un evento traumatico – la perdita del lavoro e un amore illusorio – diventa il punto di rottura che la costringe a guardarsi dentro. Da qui prende forma un viaggio interiore profondo, che attraversa ferite mai rimarginate, ricordi d’infanzia, abbandoni e sensi di colpa, fino alla scoperta più difficile e liberatoria: non tutto il dolore è una colpa. La danza diventa linguaggio dell’anima, corpo che parla quando le parole non bastano più. Attraverso i cinque balli del mondo latino-americano e un universo musicale che spazia da Leonard Cohen alle grandi power ballad contemporanee, “Aria” dà vita a un racconto intimo ma universale, capace di toccare chiunque abbia conosciuto la perdita, la paura e il desiderio di rinascere. Il perdono – verso gli altri e verso sé stessi – è il vero atto rivoluzionario dello spettacolo. Ed è proprio da lì che Aria rinasce, aprendosi finalmente alla luce della “vita vera”. Uno degli elementi più potenti dello spettacolo è senza dubbio il suo corpo di ballo, composto da ballerini italiani di altissimo livello internazionale, molti dei quali hanno costruito la propria carriera all’estero. Dietro ogni interprete ci sono storie personali importanti, percorsi complessi, che hanno trovato nella danza una via di riscatto, disciplina e libertà.

La missione dello spettacolo – e della produzione We Are Entertainment – è riportare questi talenti in Italia, offrendo loro una concreta possibilità lavorativa nel proprio Paese e permettendo al pubblico italiano di scoprire artisti che sono, a tutti gli effetti, tra i migliori al mondo.

Autrice, coreografa e interprete, Veera Kinnunen è una delle figure più conosciute della danza latino-americana in Italia e in Europa, ha costruito una carriera internazionale che l’ha portata sui più importanti palcoscenici televisivi e teatrali, diventando nota al grande pubblico grazie a Ballando con le Stelle, dove ha dimostrato qualità tecniche e una forte sensibilità artistica e narrativa.

