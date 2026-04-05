Teatro, Aigul Akhmetshina al San Carlo: 200 biglietti ad un prezzo speciale

Diffondere e valorizzare la cultura musicale. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal teatro di San Carlo in sinergia con la Città Metropolitana di Napoli per i cittadini del territorio. Vale a dire duecento biglietti riservati, tra i migliori disponibili e a un prezzo speciale, per il recital di Aigul Akhmetshina al Teatro di San Carlo. L’appuntamento è per martedì 7 aprile (ore 19:00), quando il mezzosoprano sarà protagonista sul palcoscenico, accompagnata al pianoforte da Jonathan Papp, nel cartellone della Stagione di Concerti 2025/2026. “Il San Carlo è patrimonio vivo della città e dei suoi cittadini – ha spiegato il sovrintendente Fulvio Macciardi – crediamo fortemente in un teatro che dialoghi con la propria comunità. Iniziative come questa vanno nella direzione di rafforzare un legame autentico con il territorio, rendendo l’esperienza musicale sempre più accessibile e condivisa”. Per Sergio Colella, consigliere metropolitano con delega ai Giovani, allo Sport e agli Eventi, “questo concerto della Città Metropolitana ci consente di abbattere le distanze che separano troppe persone da uno dei teatri lirici più belli al mondo. Invito tutti, in particolare i giovani, a cogliere questa opportunità straordinaria: vivere dal vivo una voce come quella di Aigul Akhmetshina nel Teatro di San Carlo, il più antico d’Europa, è un’esperienza che lascia il segno”. Aigul Akhmetshina, dal debutto-rivelazione nel ruolo di Carmen alla Royal Ballet and Opera a 21 anni, ha rapidamente conquistato la scena operistica internazionale: si è esibita nei principali teatri dʼopera, dalla Metropolitan Opera allʼOpéra National de Paris, fino alla Wiener Staatsoper e Deutsche Oper Berlin. Premiata come Female Singer of the Year agli International Opera Awards 2023, è artista in esclusiva per Decca Classics: il suo album Aigul è stato nominato CD dell’anno agli Oper! Awards 2025.