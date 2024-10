Teatro: al Bolivar arriva giovedì l’energia di “Discoverland”

Giovedì 17 ottobre, alle ore 21.00, “Discoverland”, composto dal duo Pier Cortese & Roberto Angelini, con la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi in qualità di musicista aggiunto, sbarca al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks. Dopo il successo strepitoso di Dargen D’Amico, che ha aperto con un sold out la stagione 2024/2025 del teatro di Materdei dal titolo “ne abbiamo piene le scatole”, arriva un altro grande appuntamento con la musica.

Il tour di Discoverland presenta il nuovo album “ERO”, primo concept album interamente composto da canzoni inedite, pubblicato lo scorso 20 settembre: un lavoro di otto brani, tessuti con amore e maestria da Cortese e Angelini con la collaborazione di Leo Pari, amico e sostenitore di Discoverland fin dall’inizio, e la partecipazione di Niccolò Fabi, penna, musicista e voce nei brani “Gange”, “Terza Età”, e “Karmatango”.

Pier Cortese: «L’acceleratore del nostro nuovo progetto, un viaggio in India. Il pretesto, un concerto di Niccolò Fabi, con cui condividiamo musica e amicizia da tanti anni, che inevitabilmente si trasforma in un’esperienza più profonda, unica. La possibilità di accedere ad altre culture, altre visioni di vita, usanze e tradizioni, porta ulteriore linfa e ispirazione. Fino alla possibilità e all’onore di avere al nostro fianco, questa volta come musicista, Niccolò, per tutta la prima parte del tour».

Roberto Angelini: «Insieme abbiamo creato un lavoro che musicalmente si regge sul principio della sottrazione, cercando di tradurre fedelmente ciò che può essere suonato e raccontato dal vivo da un duo (a volte un trio). Il divertimento e la sperimentazione, sia dei suoni che delle strutture delle canzoni, sono il centro e l’ambiziosa finalità della nostra ricerca. L’album nasce per essere suonato dal vivo ed è così che daremo a questa manciata di canzoni la vita che meritano»

“ERO” è la sintesi di un percorso attraverso culture e visioni differenti, esperienze in studio e dal vivo, alla ricerca di una voce autentica capace di esprimere i nostri pensieri di fronte allo scorrere del tempo, pretesto per un confronto con quello che siamo e quello che diventeremo. Il karma, le molteplici prospettive dell’esistenza: una celebrazione del presente evocativa e piena di meraviglia, nell’accettazione della continua evoluzione dell’essere umano e della natura, con la consapevolezza che il movimento e il cambiamento sono inevitabili e che, nonostante le nostre fragilità, possiamo trovare sempre rifugio nell’amore.