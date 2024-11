Teatro: al Gesualdo l’ironia dissacrante di Maurizio Battista

Comico, attore, conduttore televisivo, regista teatrale. Maurizio Battista è tutto questo e molto altro ancora Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia, l’artista romano, sabato 30 novembre, alle ore 21:00, dal palco del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino, ripercorrerà la propria vita attraverso aneddoti, curiosità, sketch, alternandoli a momenti di cruda riflessione dal forte impatto emotivo, il tutto condensato nel suo nuovissimo spettacolo “Only Maurizio” Battista proporrà al pubblico avellinese stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita. Il tutto arricchito da quello straordinario talento nel saper coinvolgere lo spettatore con il suo irresistibile humour, trasformando ogni episodio esistenziale in un susseguirsi di risate. Tra aneddoti, ospiti e tante battute, Maurizio Battista esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso la sua tipica autoironia, incentrando tutto sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni scovati tra le pieghe delle cronache urbane. Biglietti ancora disponibili online e sui circuiti Go2 e Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Gesualdo di piazza Castello, aperta dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 13. Per info chiamare il numero 333.8968219. Risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17