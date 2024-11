Teatro: al Piccolo Bellini “De/Frammentazione ovvero una storia di impossibilità”

Debutta al Piccolo Bellini, martedì 12 novembre (ore 21, repliche fino al 17) “De/Frammentazione, ovvero una storia di impossibilità”, scritto da Fabio Pisano (che per questo testo ha vinto il Premio Fersen per la Drammaturgia 2019) e diretto dal regista Michele Segreto.

In scena tre attori, Francesca Borriero, Michele Magni e Roberto Marinelli, ad interpretare i diversi ruoli di una vicenda, per certi aspetti di grande attualità, calata nel quotidiano di una coppia. Nomi generici – Uno, Moglie, Zero, il Didascalista – a sottolineare una condizione tristemente comune a molti, sono attribuiti ai personaggi che, aprendo le porte del loro inferno domestico, rendono partecipi gli spettatori del dramma che si sta consumando sulla scena.

Novelli sposi, Uno e Moglie, nonostante ripetuti tentativi, non riescono a concepire un figlio. Manchevole è il marito che, consapevole di ciò, prospetta alla donna una soluzione che potrebbe scongiurare i nefasti esiti di una crisi ormai ben più che incombente. L’uomo propone di chiamare in causa il suo migliore amico, Zero, e chiedere a lui di sopperire alla sua biologica incapacità. Una soluzione estrema che però aggiunge ulteriore imbarazzo ad una situazione già precaria e che, inizialmente, instilla nella disorientata donna legittimi sentimenti di disgusto che mutano infine, nello sviluppo dell’azione, in una misteriosa ed eccitante accettazione. Una condizione borderline che viene ulteriormente complicata dai ripensamenti del marito che ad un certo punto vorrebbe non aver mai avanzato quella proposta e tornare indietro.

È a questo punto che interviene un quarto personaggio, il Didascalista (nello spettacolo il ruolo è scambievolmente agito dai tre attori) che in una battuta (“quando dici, poi non puoi più tornare indietro. Non siamo pagine. Siamo uomini”) – offre un nuovo sviluppo all’azione scenica, qualificandosi quale principale demiurgo dell’intera vicenda.