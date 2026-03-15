Teatro, al San Carlo di Napoli una delegazione della stampa estera in Italia

Il Teatro di San Carlo ha accolto, nella giornata di oggi, una delegazione dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, guidata dalla presidente Elena Postelnicu, in visita per un press tour all’interno del Lirico di Napoli, che ha incluso anche la sartoria teatrale. “Un faro di bellezza e civiltà tra i popoli”, ha detto il sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi al momento dell’incontro durante il quale ha sottolineato la “vocazione internazionale del nostro Teatro”. Al termine, i giornalisti hanno assistito alla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, diretta dal maestro Francesco Lanzillotta.