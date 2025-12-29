Teatro, al Tram va in scena “Un Giardino in una stanza”

Da venerdì 2 a domenica 4 gennaio andrà in scena al Tram (Via Port’Alba 30) “Un Giardino in una stanza” spettacolo scritto e diretto da Viola Di Caprio con Francesco Casandrino, Viola Di Caprio, Melina Merlino, Fabio Paesano.

A causa di lavori di ristrutturazione, i pazienti terminali di un hospice vengono temporaneamente accolti in un reparto del Policlinico di Napoli. In questo spazio di confine si incontrano due visioni opposte della cura: da un lato il rigore silenzioso dell’hospice, dall’altro la vitalità rumorosa dell’ospedale pubblico. Dorotea e sua figlia Mia attraversano questo luogo sospeso insieme a Orfeo e Vito, due infermieri portatori di modalità antitetiche, eppure complementari, di stare accanto alla sofferenza. ‘Un giardino in stanza’ è una commedia che affronta la venuta della morte con uno sguardo inatteso: leggero, buffo, innamorato della vita. Una favola contemporanea in cui il tragico e il comico si contaminano, restituendo un’idea di fine come spazio ancora abitabile, ancora vivo. La scelta di Napoli come ambientazione permette alla scrittura di scivolare tra dolore e ironia, trasformando la morte in materia teatrale capace di far sorridere senza negare la profondità del tema.

“’Un giardino in stanza’ incarna perfettamente la linea artistica del Teatro Tram: un teatro che non ha paura di attraversare i territori più delicati dell’esistenza, cercando nuove forme di racconto e di relazione con il pubblico. Il lavoro di Viola Di Caprio riesce in un’operazione rara e preziosa: parlare della fine con grazia, senza retorica, restituendo complessità e umanità. Sostenere e ospitare questo spettacolo significa continuare a credere in una scena contemporanea capace di emozionare, interrogare e sorprendere”, ha dichiarato Mirko Di Martino direttore del teatro Tram.