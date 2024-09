Teatro, al Trianon “Esercizi di fantasia”, spettacoli per l’infanzia e le famiglie

Il Trianon Viviani accoglie i suoi spettatori più giovani con la nuova edizione della rassegna “Esercizi di Fantasia”. Dal 17 settembre al 23 ottobre, il teatro pubblico partenopeo ospiterà diciassette spettacoli dedicati all’infanzia e alle famiglie, offrendo un viaggio tra fiabe classiche e storie contemporanee.

Curata dai Teatrini, associazione di produzione e promozione teatrale per le nuove generazioni, la rassegna prende spunto dal titolo di un fortunato libro di Gianni Rodari. Il programma spazia dalle fiabe di Italo Calvino alle storie di Rodari, passando per i classici di Esopo, Fedro, La Fontaine, Basile, Perrault, i fratelli Grimm e Andersen. Non mancano le avventure di personaggi iconici come Pulcinella e Pinocchio, oltre a spettacoli che affrontano temi attuali come la tutela ambientale.

La prima settimana si apre martedì 17 settembre con “Marcovaldo – Funghi in città” della compagnia Arterie teatro, tratto da Italo Calvino, con Alessandra Sciancalepore, che cura anche la regia, e Leonardo Ventura. Lo spettacolo, adatto ai bambini dai cinque anni in su, parla dell’importanza di essere sempre se stessi.

Mercoledì 18 settembre, I Teatrini presentano “Rodari smart”, un omaggio poetico al grande scrittore e giornalista, autore della Grammatica della fantasia, con Marta Vedruccio e Dario Mennella, che esegue anche musiche dal vivo, per la regia di Giovanna Facciolo. Il titolo è consigliato per i bambini dai tre anni.

Ultimo appuntamento della settimana, giovedì 19 settembre, con “Riciclando… ndo” della Compagnia degli Sbuffi, che vede in scena Camilla Bruno, Matteo Biccari e Maddalena Esposito, con la regia di Aldo De Martino: uno spettacolo educativo sulla raccolta differenziata, adatto ai bambini dai cinque anni.

Luigi Marsano, direttore artistico dei Teatrini, illustra gli obiettivi di Esercizi di Fantasia: «Il teatro offre ai bambini l’opportunità di esplorare mondi fantastici e diverse emozioni. Questa esperienza, condivisa con la famiglia, diventa un momento significativo per la crescita.» E aggiunge: «Il teatro è un’arte che permette all’umanità di riflettere su se stessa, talvolta in modo ironico, altre volte in maniera più profonda: e avvicinare i bambini a quest’arte fin da piccoli può contribuire al loro sviluppo personale.»

Tutti gli spettacoli sono programmati alle 17. Il prezzo del biglietto di posto unico è di 5 €. Per informazioni e prenotazioni: tel. 081 0128663 (Trianon Viviani), 081 0330619 (i Teatrini).