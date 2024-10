Teatro: al Trianon Viviani di Napoli in cartellone ‘Esercizi di Fantasia’

Dal 15 al 17 ottobre, la rassegna di teatro per l’infanzia ‘Esercizi di Fantasia’ porta in scena al Trianon Viviani di Napoli ‘1, 2, 3… cantate con me’,’Cappuccetto rosso’ e ‘Pulcinella che passione’. La settimana si apre il 15 ottobre, con ‘1, 2, 3… cantate con me’, prodotto dal Teatro Verde. Diretto da Andrea Calabretta e interpretato da Diego Di Vella, Agnese Desideri e Valerio Bucci, questo spettacolo musicale è pensato per coinvolgere anche i più piccoli in un’esperienza sonora e visiva stimolante. Adatto a bambini dai tre anni in su, promette di essere un’introduzione gioiosa al mondo del teatro e della musica. Il 16 ottobre, la compagnia la Mansarda porta in scena Cappuccetto rosso, tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault. Con la drammaturgia di Roberta Sandias e la regia di Maurizio Azzurro, lo spettacolo vede sul palco Diane Patierno, Maurizio Azzurro, Gaetano Franzese e la stessa Roberta Sandias. Questa rivisitazione della storia classica insegna ai giovani spettatori l’importanza di non dare ascolto agli sconosciuti, offrendo una lezione preziosa attraverso il divertimento. Anche questo spettacolo è consigliato per bambini dai tre anni. La settimana di programmazione si conclude il 17 ottobre con Pulcinella che passione, prodotto dalla Casa del Contemporaneo. Antonello Furmiglieri, autore, interprete e creatore dei burattini, dà vita a uno spettacolo che celebra la più famosa maschera napoletana. Con il suo caratteristico saluto ‘Buongiorno buongiorno, bambini chiattulilli e sicculilli… il fatto è questo statemi a sentire!’, Pulcinella promette di far ridere e riflettere grandi e piccini, introducendo i giovani spettatori alla ricca tradizione teatrale partenopea. Lo spettacolo è adatto a bambini dai tre anni in su. La rassegna Esercizi di Fantasia, che si concluderà il 23 ottobre prossimo, prende spunto dal titolo di un fortunato libro di Gianni Rodari per offrire un viaggio attraverso fiabe classiche e storie contemporanee.