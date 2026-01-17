Teatro, al via il nuovo tour di Ale e Franz con “Capitol’ho”

Roma, 17 gen. (askanews) – Il duo comico Ale e Franz torna a teatro con un nuovo spettacolo che ne ripercorre la trentennale carriera, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti disposti a entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue.

Il duo rilancia e raddoppia con un lavoro che confonde le carte e segna l’inizio di una nuova era. Un ennesimo “Capitol’ho”, questo il titolo, della nostra storia, per la regia di Alberto Ferrari, che ha detto: “Si torna indietro, sì, nel tempo. Ma solo per andare più avanti. Tra pezzi ‘classici’ e pezzi meno classici, tra scene che sembrano uscite da ieri e altre che sembrano prese da domani mattina, Capit’l’ho racconta noi: le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre figuracce quotidiane, e il nostro eterno tentativo di sembrare migliori di quello che siamo. Il pubblico non sta a guardare: partecipa, respira, reagisce. Con discrezione, con rispetto, ma sempre al centro di quello che succede. Ale e Franz non spiegano la vita. La osservano. La imitano. La smontano. E ce la restituiscono un po’ storta, un po’ più chiara, e decisamente più divertente. Perché alla fine  tra una risata e l’altra  si scopre che il teatro non serve a cambiare il mondo… ma aiuta tantissimo a capirlo. E vi pare poco? Quindi, se capito l’hai, questo è Capitol’ho”.

Il tour parte il 22 gennaio dal Teatro Comunale (Cagli, PU) e si chiude a Torino il 23-26 aprile al Teatro Alfieri.