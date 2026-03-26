Teatro, “Amor ch’ a nullo amato”: al Tirso de Molina di Roma

Roma, 26 mar. (askanews) – L’11 aprile 2026, il Teatro Tirso de Molina di Roma ospiterà “Amor ch’ a nullo amato”, un avvincente racconto teatrale scritto, diretto e interpretato da Pierluigi Di Clemente. Lo spettacolo esplora uno dei canti più celebri e affascinanti della Divina Commedia, il V canto dell’Inferno, e la sua riflessione sulla doppiezza dell’amore, sospeso tra il vortice della passione e la luce della redenzione.

Attraverso un intreccio di narrazione e musica, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle emozioni e dei significati nascosti dietro le parole di Francesca e le lacrime di Paolo, lasciandosi trasportare dal fascino eterno della poesia dantesca. Una celebrazione della grandezza di Dante Alighieri che diventa anche una riflessione sull’amore nell’epoca contemporanea.

Ad accompagnare Pierluigi Di Clemente in scena, un cast d’eccezione composto dalle attrici Arianna Capparella e Sarah Nicolucci, l’arpista Valeria Caprì, la violoncellista Francesca Lovotti, il flautista Flavio Musillo e la danzatrice Annalisia Falciglia, che si esibirà su coreografie firmate Tiziano Di Muzio.

Lo spettacolo fa parte del più ampio progetto ItineDante, ideato e diretto da Pierluigi Di Clemente, che dal 2021 ha portato in scena oltre quaranta canti della Divina Commedia, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al capolavoro dantesco e ai suoi profondi significati.