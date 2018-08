Teatro, a Cairano la masterclass diretta da Franco Dragone: lunedì la presentazione

Lunedì 3 settembre alle 11 nel Borgo Teatro a Cairano, in provincia di Avellino, si svolgerà la presentazione del progetto “E Mc2” che prevede delle MasterClass per attori e non attori ed un corso di orientamento professionale sui mestieri dello spettacolo dal vivo rivolto agli studenti del liceo artistico di Calitri. Le MasterClass saranno dirette dai maestri come Lassad Saidi, Marco Baliani, Luca De Fusco e dal direttore delle MasterClass Franco Dragone. La durata del programma è di due settimane dal 3 al 14 settembre. La conferenza sarà introdotta dal sindaco Luigi D’Angelis ed interverranno Domenico Gambacorta, presidente della provincia di Avellino, Ciriaco De Mita presidente del progetto pilota Alta Irpinia, Maurizio Petracca presidente commissione regionale agricoltura, Rosetta D’Amelio presidente consiglio del Consiglio regionale.