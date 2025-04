Teatro Cilea: la Compagnia dei giovani torna in scena con la commedia musicale “Ghiri Gori”

Dopo il grande successo di “Noi restiamo qui”, la Compagnia dei Giovani del Teatro Cilea torna in scena con “Ghiri Gori”, una commedia musicale in due tempi scritta e diretta da Mario Esposito, con la supervisione artistica di Lello Arena e interpretata dai talentuosi allievi della Cilea Academy.

Dal 10 al 13 Aprile, quattro imperdibili appuntamenti per immergersi in un trionfo di colori, musica e gioventù, che racconta la Napoli più autentica e vibrante. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:00, con un’unica eccezione domenica 13 Aprile, quando il sipario si alzerà alle 18:00.

I biglietti, al prezzo unico di € 10 (sia platea che galleria), sono già disponibili per l’acquisto sul sito del Teatro Cilea al link: https://teatrocilea.it/spettacoli/ragazzi-cilea-academy-ghiri-gori/

L’evento rientra nel carnet degli abbonati del teatro.

“Ghiri Gori” è un inno alla vitalità e alla creatività, arricchito da musiche coinvolgenti e interpretazioni fresche ed emozionanti. I giovani protagonisti, formatisi alla Cilea Academy, dimostrano ancora una volta che il futuro del teatro è nelle loro mani, grazie a una preparazione che unisce tradizione e innovazione.

SINOSSI

“Ghiri Gori” è un’opera corale ambientata in una residenza partenopea. Due sorelle affittano le camere della villa che hanno ereditato. All’insegna della condivisione la residenza viene trasformata in un Bed & Breakfast. Si trovano così sotto lo stesso tetto due studenti universitari, un cantante, un uomo con sindrome di Tourette, un’attrice squattrinata, un parcheggiatore abusivo, un ragazzo con diverse personalità, un avvocato sull’orlo del fallimento e tanti altri personaggi strani e irriverenti. Cosa può andare storto? Le discussioni dei coinquilini, i colpi di scena e l’arrivo improvviso di nuovi ospiti minerà il già poco stabile equilibrio tra i vecchi conviventi. Una cosa è certa: alla tenuta Ghirigori non ci si annoia mai!

Ghirigori è una commedia musicale che si pone l’obiettivo di portare in scena una quotidianità vivace, pronta sia a lasciare spunti di riflessione sull’evoluzione umana e sociale sia a raccontare con ironia innumerevoli spaccati di vita vissuta e di legami interpersonali.

Info botteghino del teatro dal lunedì al sabato h 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00.

In programma al Cilea anche: Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).