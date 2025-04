Teatro Cimarosa: Monica Sarnelli dà voce alle eroine dimenticate in “Sirene, sciantose, malafemmene”

Sabato 12 aprile, alle ore 21:00, il Teatro Cimarosa di Aversa si prepara ad accogliere”Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, il recital anti-misogino di Monica Sarnelli, nato dalla penna di Federico Vacalebre e con la sapiente regia di Carlo Cerciello.

Sul palco, insieme a Monica Sarnelli, si muoverà Cinzia Cordella, in un dialogo artistico che spazia tra musica, teatro e danza. Gli arrangiamenti musicali, curati con maestria da Pino Tafuto e Salvio Vassallo, fondono la ricchezza della tradizione partenopea con sonorità moderne, che spaziano dall’electroswing al rap, fino al tango digitale. Un ponte sonoro che mira a conquistare anche le nuove generazioni, avvicinandole al repertorio e alle storie di artiste iconiche come Gilda Mignonette, Ria Rosa, Angela Luce e molte altre. Il disegno luci di Andrea Iacopino e il supporto video di Fabiana Fazio contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Attraverso un intreccio di testi, canzoni e videoproiezioni, lo spettacolo evoca la città di Napoli e il suo universo femminile: donne forti e fragili, madri, figlie, artiste, in un racconto che non teme l’ironia ma affronta con serietà il persistente maschilismo nel mondo della musica, non solo partenopea. La protagonista Monica Sarnelli si trasforma sulla scena, indossando abiti e simboli che la conducono attraverso diverse figure femminili: dalla sciantosa alla “bambinella”, dalla primadonna postmoderna alla “brava ragazza”. Tra un aneddoto e un brano musicale, la Sarnelli omaggia le grandi voci del passato, interpretando le loro storie con passione e sensibilità.

Un viaggio emozionante attraverso le sfumature dell’animo femminile, tra momenti di forza, dolcezza, ribellione e sensualità. Il sorriso e la rabbia, la pancia e il sesso, il ritmo e la melodia si fondono in uno spettacolo che affonda le radici nella tradizione per spiccare un volo verso nuove consapevolezze. Un percorso che ripercorre melodie immortali come “Era de maggio” e “Passione”, accostandole a brani di Pino Daniele e a riflessioni contemporanee come quelle evocate da “Ipocrisia” e “Liù”.

Il culmine dello spettacolo riserva una sorpresa audace e significativa: la traduzione in napoletano di «Marea» di Madame, in un inedito «Parea», un inno all’orgasmo femminile che diventa una potente rivendicazione artistica e politica su un tema ancora troppo spesso taciuto.