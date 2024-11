Teatro: con Laurito e Gragnaniello si apre la stagione 2024/2025 dell’Umberto di Nola

È affidata a Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello l’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro Umberto di Nola fresco di restauro della facciata, che vedrà avvicendarsi in scena otto appuntamenti da novembre fino a maggio 2025.

Una programmazione ancora più ricca e variegata ed un’attenta selezione di spettacoli a cura del Teatro Pubblico Campano, hanno sortito un crescente aumento degli abbonati rispetto alla passata stagione, che prosegue in questi ultimi giorni di campagna abbonamento. Un incontro di generi e stili che vedrà protagonisti, Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, Vincenzo De Lucia, Serena Autieri, Biagio Izzo, Peppe Servillo e Solis String Quartet, Paolo Caiazzo, Giovanni Esposito e Nunzia Schiano, Massimiliano Gallo.

Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello daranno il via alla stagione teatrale, venerdì 22 novembre, con Vasame, l’amore è rivoluzionario di Marisa Laurito, per la regia di Massimo Venturiello. Uno spettacolo il cui filo conduttore della musica del cantautore Enzo Gragnaniello accompagna la spumeggiante Marisa Laurito che canta e recita ”l’ammore” nelle sue tenere, struggenti e divertenti sfaccettature.

Venerdì 13 dicembre, Vincenzo De Lucia, affiancato in scena da Maria Bolignano, sarà La signora della tv da lui scritto con Vincenzo Comunale. Un inno alla leggerezza ed un riferimento principe, il varietà, in una galleria di Signore del piccolo e grande schermo e della musica.

Serena Autieri entrerà nei luoghi e nei codici del caffè concerto e del varietà, giovedì 9 gennaio, con una nuova edizione dello spettacolo La sciantosa, un vero e proprio spartiacque tra la musica di Napoli che fu e quella che verrà.

La programmazione proseguirà, mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, con Biagio Izzo in L’arte della truffa, di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli e Augusto Fornari, che firma anche la regia. Una commedia brillante, che tra momenti paradossali, comici ed emozionanti ci farà assistere ad una truffa a fin di bene.

A distanza di cinque anni dall’uscita di “Presentimento” album con il quale, insieme al precedente “Spassiunatamente”, hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, ecco in arrivo per Peppe Servillo & Solis String Quartet un nuovo album dedicato a Renato Carosone, che proporranno, venerdì 7 marzo, in Carosonamente.

Paolo Caiazzo, sabato 29 marzo, con Quella visita inaspettata di cui è autore, regista e interprete, affiancato sul palco da Maria Bolignano, porterà in scena gli equilibri di una famiglia che, anche se precari e monotoni, sembrano reggere, ma una visita inaspettata mette in discussione la loro integrità, facendo affiorare vecchi scheletri nell’armadio.

Venerdì 11 aprile, Giovanni Esposito e Nunzia Schiano saranno in scena con Benvenuti in casa Esposito di Pino Imperatore e Alessandro Siani, che firma anche la regia. Un modo nuovo di raccontare e denunciare la malavita, perfettamente in linea con i contenuti dell’omonimo romanzo, che narra le avventure tragicomiche del camorrista Tonino Esposito e della sua famiglia.

A chiudere la programmazione, venerdì 2 maggio, sarà Massimiliano Gallo in Malinconico, che firma la regia, e scritto a quattro mani con Diego Silva.

Un progetto teatrale che nasce dall’idea di portare sulla viva scena del palco la voce (e il corpo) narrante di un personaggio letterario, e successivamente televisivo, che negli anni ha conquistato un vasto pubblico di lettori e di spettatori.