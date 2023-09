Teatro, dalla Corea del Sud a Oliveto Citra: al Sele d’Oro arrivano i “Blue dogs”

Il Sele Teatro Fest – Festival di Teatro Contemporaneo e Impegno Civile e Sociale, coordinato dall’associazione culturale Teatro dei Dioscuri, col patrocinio della UILT Campania e dell’Agita, giunto alla sua XXV edizione – rinnova la collaborazione con la compagnia teatrale Theatre Beoksugol di Tongyeong Corea del Sud. Già ospiti nel 2019 con lo spettacolo “Fruscio d’amore” e nel 2020, in tempo di pandemia, con la performance itinerante “Vento che viene da Tongyeong”, gli attori sudcoreani sono tornati quest’anno a Oliveto Citra (Salerno), nuovamente ospiti del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, con la loro performance “Blue dogs”, svoltasi. Uno spettacolo satirico che, attraverso l’utilizzo di numerosi linguaggi teatrali, porta in scena i drammi dell’umanità tutta. Una notte di luna, in un trasandato canile di un vicolo. Quattro cani si parlano tra loro rinchiusi nelle gabbie, raccontando i propri vissuti e le loro aspirazioni. Uno spettacolo che ha portato sul palco un vento che viene da lontano.