Teatro di Pompei, si riparte con “Resurrexit Cassandra” e Sonia Bergamasco

Serpenti che perforano la nuda terra. Fuoriescono dalle viscere del mondo attraversando un manto bianco, come latte, come purezza ed allo stesso come tempo vuoto.

Serpenti testimoni del male, della conoscenza, della sensualità del mondo.

Così si apre lo spettacolo Resurrexit Cassandra, all’inaugurazione della quarta Edizione della rassegna “Pompei Theatrum Mundi”, al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei a cura del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale con il Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival. La quarta rassegna propone 5 prime teatrali con titoli inediti, adattamenti e riscritture di grande interesse.

A reggere superbamente la scena per circa due ore la bravissima Sonia Bergamasco, che vanta un uso della voce impeccabile ed inusuale, mai naturalista, ma non per questo meno credibile, capace di passare da un registro all’altro con bravura, inflessibilità, disinvoltura e professionalità, utilizzando con preparazione tutte le sue spiccate doti artistiche.

Nessuno dei panni che Sonia ha dovuto vestire l’ha mai per un momento scoraggiata o colta impreparata, ed i cambi sono stati molti, sia in senso concreto che figurato.

Gli abiti scelti con cura spaziavano nella varietà dei colori e delle ambientazioni dal sacro al profano, dall’antico al moderno, dal candido al lascivo.

Vestiti perfetti per incarnare i mille volti di questa donna del mito che nella versione di Cappuccio non muore, ma ritorna nelle epoche per annunciare l’inevitabile, rimanendo nell’eterno inascoltata. Questo è il destino a cui è condannata sin da neonata.

Vittima di un attacco imprevedibile Cassandra, martire del morso di quei serpenti che continueranno a circondarla per tutto il resto dello spettacolo: quelli che sono stati il suo dono e la sua rovina. Mordendola le hanno regalato il talento della profezia, ma allo stesso tempo l’hanno maledetta: nessuno crederà mai alle sue parole. Così fu, di sfiducia morì Cassandra.

La scrittura di Ruggero Cappuccio, pur cogliendo questa indescrivibile malinconia, la veste di una fierezza mai perduta. Lo stile oscilla morbidamente dall’antico al moderno, rendendo tale accostamento non soltanto godibile, ma anche elegante e significativo.

E’ così che egli vede la sacerdotessa: essenza di ogni cosa. Santa, profetessa, prostituta, in grado dichiarare tutto il male che stiamo al giorno d’oggi facendo al mondo. Questa odierna Sibilla urla con orrore alla guerra ed alla distruzione della natura del pianeta con parole aspre e scurrili, ma è allo stesso tempo capace di liriche dolcissime per il suo perduto amore dei secoli antichi.

A rompere questo quadro caravaggesco la dirompente regia di Jan Fabre che non si fa problemi ad accostare serpenti onirici a modernissime installazioni video, fumi di divinazione a lingue moderne e canzoni jazz.

Il suo inconfondibile gusto di rottura mantiene gli spettatori sempre con un piede nell’attualità contemporanea senza perdere mai i tratti del mito.

Quindici sere di grandi rappresentazioni seguono a “Cassandra” in uno dei siti archeologici più famosi e visitati al mondo, con cinque titoli proposti ciascuno per tre sere tra il 24 giugno e il 25 luglio prossimi.

Da giovedì 1 luglio e con repliche venerdì 2 e sabato 3 Il Purgatorio. La notte lava la mente, di Mario Luzi, con la regia di Federico Tiezzi, uno straordinario spettacolo realizzato per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri.

Seguirà Pupo di zucchero, con testo e regia Emma Dante che sarà in prima giovedì 8 luglio, con repliche venerdì 9 e sabato 10, liberamente ispirato a Lo “cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Da Giovedì 15 a sabato 17 luglio un’altra attesa prima con Quinta stagione, monologo drammatico di Franco Marcoaldi interpretato da Marco Baliani.

L’edizione 2021 di Pompeii Theatrum Mundi chiude con il debutto in prima assoluta italiana de La cerisaie / Il giardino dei ciliegi, di Anton Cechov, con la regia del portoghese Tiago Rodrigues, e con protagonista la grande Isabelle Huppert.