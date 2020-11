Teatro di San Carlo buon compleanno, il 4 novembre del 1737 la nascita del Massimo napoletano

E’ il 4 novembre del 1737 quando apre i battenti per la prima volta il Teatro di San Carlo. Con i suoi 283 anni di attività è il più antico teatro d’opera d’Europa. La sua fondazione, infatti, precede di 41 anni quella del Teatro Alla Scala di Milano e di 55 anni quella del Fenice di Venezia. Voluto da Re Carlo di Borbone III, il San Carlo è stato progettato dall’architetto Giovanni Antonio Medrano, un colonnello spagnolo di stanza a Napoli, e Angelo Carasale. Per dire dell’efficienza dell’epoca l’opera, costata 75mila ducati, viene realizzata in appena 8 mesi. Il Teatro di San Carlo è dalla sua nascita fulcro dell’opera lirica e del balletto classico in Italia e in Europa. Qui si sono esibiti personaggi di spicco come Niccolò Paganini, Vincenzo Bellini, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart. È in questo teatro che nasce la Scuola Napoletana, punta di diamante del mondo musicale europeo, i cui maestri principali sono Domenico Cimarosa e Giovanni Paisiello, peraltro direttori dell’Orchestra del San Carlo. Tra i direttori e musicisti celebri che si sono esibiti in questo teatro lirico artisti del calibro di Gioachino Rossini, Gateano Donizetti, Giuseppe Verdi. Nel 1812 nasce al Teatro di San Carlo la Scuola di Danza più antica d’Italia. Tra i grandi ballerini che hanno calcato il suo palcoscenico: Amelia Brugnoli, Fanny Cerrito, Fanny Elssler, Margot Fonteyn, Carla Fracci, Ekaterina Maximova, Rudolf Nureyev, Vladimir Vassiliev e, in tempi recenti, Roberto Bolle, Ambra Vallo, Eleonora Abbagnato.

Una struttura unica

Il Teatro di San Carlo vanta la prima pianta a ferro di cavallo, modello del classico teatro all’italiana. Da allora, su questo modello, furono costruiti i successivi teatri d’Italia e d’Europa, come il Teatro di Corte della Reggia di Caserta ispirò altri celebri teatri italiani come il Teatro Alla Scala di Milano. I colori dominanti all’interno della sala sono il rosso fuoco e l’oro. Sul palco reale, uno dei più belli e sontuosi d’Europa, è situato lo stemma sabaudo voluto dai Savoia dopo l’unità d’Italia, in sostituzione del preesistente stemma del Regno delle Due Sicilie che, invece, fu ripristinato sotto l’arco di proscenio. Sul soffitto è situata una grande tela che misura 500 metri quadrati, realizzata da Antonio, Giovanni e Giuseppe Cammarano, e che raffigura Apollo che presenta a Minerva i più grandi poeti del mondo che raffigura una scena in cui Apollo indica ad Atena (il “Sole”) le arti. Tra le figure presenti ci sono anche quella di Dante, Beatrice, Virgilio ed Omero.