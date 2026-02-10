Teatro di San Carlo-Feudi di San Gregorio: partnership tra bollicine e musica

Accordo fra il Teatro San Carlo di Napoli e l’azienda irpina Tenute Capaldo-Feudi di San Gregorio. Si tratta, è stato spiegato oggi in occasione della presentazione dell’opera ‘Falstaff’ di Giuseppe Verdi, di una partnership “che unisce due eccellenze attraverso un’edizione speciale di DUBL Metodo Classico, progetto pluripremiato nato nel 2003 e pioniere nella spumantizzazione di uve autoctone”. La collaborazione, della durata di due anni, accompagnerà la stagione ‘Be Luminous’ del San Carlo: “E’ un incontro tra la cultura vitivinicola e quella lirica che si traduce in un’edizione limitata di sole 3.000 bottiglie, realizzata per omaggiare il più antico teatro d’opera d’Europa in attività e per rappresentare l’essenza di Napoli sotto le luci del suo più grande Teatro” è stato evidenziato. Il DUBL è un Millesimato Greco 2017, con 84 mesi di affinamento sui lieviti. “Esprime la perfezione, l’eleganza e la precisione di un Metodo Classico – è stato rilevato – che racconta la Campania ed è destinato a lasciare il segno. È il risultato di 20 anni di studio sul territorio irpino unito all’esperienza nella tecnica di spumantizzazione, portata in dote da grandi nomi dello Champagne e dello spumante italiano”. L’edizione limitata di DUBL dedicata al Teatro di San Carlo ha già fatto il suo debutto in occasione della recente fiera internazionale EDIT Napoli. Il 17 febbraio, martedì grasso, a partire dalle 18.30, in occasione della recita di Falstaff, nel Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo è in programma un brindisi di Carnevale: protagonisti DUBL e gli iscritti alla Community del San Carlo che assisteranno allo spettacolo. Per festeggiare insieme, i partecipanti al brindisi sono invitati a interpretare il Carnevale con una maschera o un accessorio, ispirandosi al celebre verso dell’opera di Verdi: Tutto nel mondo è burla!