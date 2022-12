Teatro di San Carlo, gala di fundraising per Ischia con Sangiuliano e Iginio Massari

Mercoledì 21 dicembre, alle 20, il Teatro di San Carlo terrà uno speciale gala fundraising in cui si raccoglieranno fondi per dare un segno concreto di solidarietà all’isola di Ischia. In programma l’anteprima del balletto Il lago dei Cigni, con le coreografie di Patrice Bart e interpretato da étoiles, solisti e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo. A seguire, nel Salone degli Specchi del Teatro, …Con dolcezza, speciale degustazione Alta Pasticceria Iginio Massari. Il Maestro parteciperà alla serata. La serata si svolgerà alla presenza del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e Presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi. Il ricavato dell’intera serata (spettacolo e degustazione di prodotti del Maestro Pasticcere Iginio Massari) sarà devoluto in sostegno delle attività degli Istituti Musicali dell’isola di Ischia, per l’acquisto di strumenti musicali utili alla didattica.

Come partecipare all’evento

Per acquistare il biglietto e partecipare alla serata di raccolta fondi, basta cliccare sul link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-lago-dei-cigni-gala-per-ischia/198972.

Anche che per partecipare alla degustazione di prodotti del Maestro Pasticcere Iginio Massari, è possibile acquistare il tagliando d’ingresso all’evento – al prezzo 100 euro a persona e fino ad esaurimento disponibilità – direttamente presso la Biglietteria del Teatro di San Carlo (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18) oppure inviando un’email di prenotazione all’indirizzo g.loreto@teatrosancarlo.it.