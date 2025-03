Teatro di San Carlo, ok unanime al bilancio 2024. Il sovrintendente Lissner: Ottimi risultati

Il Consiglio di Indirizzo ha approvato all’unanimità dei componenti il bilancio consuntivo della Fondazione Teatro di San Carlo relativo all’anno 2024. “L’approvazione unanime del bilancio 2024 conferma la qualità del lavoro svolto sul piano finanziario oltre che sul fronte della programmazione artistica. Il Teatro di San Carlo rappresenta ancora più di prima un’istituzione culturale che si fa valere a livello nazionale e internazionale: occorre proseguire lungo questa strada virtuosa”. Così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi. “È con piena soddisfazione – dichiara il sovrintendente Stéphane Lissner – che accolgo l’approvazione del bilancio 2024, una definitiva conferma degli ottimi risultati conseguiti nello scorso anno. La strategia messa in atto per la Fondazione Teatro di San Carlo si riconferma ben pianificata: si muove su molteplici piani che hanno, come unico obiettivo, la continua innovazione. Non sarebbe stato possibile conseguire questi risultati senza la dedizione dei nostri dipendenti, nonché dei partner istituzionali e privati. La Fondazione continuerà a perseguire l’eccellenza in ogni aspetto delle sue operazioni per garantire una crescita sostenibile e a lungo termine”.