L’arte va in scena al Teatro Diana dove Caffè Kamo ha avuto il piacere di ospitare per una sera le calciatrici del Napoli Femminile Melissa Nozzi, Sabah Seghir e Melissa Toomey. Le azzurre, oltre a godersi una piacevole pausa caffè alla buvette del Teatro, hanno anche assistito allo spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde” con protagonista Carlo Buccirosso (in foto insieme all’attore Peppe Miale in compagnia delle giocatrici).

Una serata alternativa, divertente e piena di energia.