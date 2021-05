Teatro, dopo 7 mesi riapre il San Carlo di Napoli. Venerdì alle 19 è di scena La Traviata di Giuseppe Verdi

Mancano pochi giorni alla riapertura al pubblico del Teatro di San Carlo venerdì 14 maggio alle 19.00 con La Traviata di Giuseppe Verdi. Dopo 7 mesi di stop a causa dell’emergenza pandemica, la musica torna finalmente protagonista e il San Carlo può riaprire le proprie porte agli spettatori.Sette in tutto le recite del capolavoro verdiano, in programma fino a domenica 23 maggio, che vedranno sul podio Karel Mark Chichon, per la prima volta al San Carlo, impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Lirico di Napoli (quest’ultimo preparato da José Luis Basso).Lo spettacolo sarà rappresentato in forma semiscenica e la regia è affidata a Marina Bianchi Ad interpretare Violetta Valéry il soprano Ailyn Pérez e Aleksandra Kurzak, il tenore Piero Pretti si alternerà con Ivan Magrì nel ruolo di Alfredo Germont mentre George Gagnidze sarà Giorgio Germont.Completano il cast Mariangela Marini (Flora Bervoix), Michela Petrino (Annina), Lorenzo Izzo (Gastone), Nicolò Ceriani (Il barone Douphol), Donato Di Gioia (Il marchese d’Obigny), Enrico Di Geronimo (Il dottor Grenvil).