Teatro, ecco San Carlo Digital Opera House. Piattaforma online in 4k con app anche per smart tv

Nasce la prima piattaforma online di un Teatro d’Opera in Italia. Si tratta di “San Carlo Digital Opera House” e sarà realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e a TIM. Un canale di servizi per la produzione, la lavorazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand (VOD), in qualità broadcast 4k (per la produzione) e Full Hd (per la distribuzione), che prevede anche la realizzazione di un portale web e app. Si potrà accedere tramite smart TV, computer, smartphone, tablet. Dovrebbe essere operativa a metà del 2021.

“La Regione sostiene questo importante progetto teso alla fruizione della cultura in ambiente digitale, soprattutto per l’alta valenza sociale dell’iniziativa, che ha come linea guida l’inclusività e il raggiungimento del più alto numero di partecipanti possibile”, ha dichiarato il direttore generale delle Politiche culturali della Regione Campania, Rosanna Romano, presentando l’iniziativa.

“Siamo molto contenti di essere al fianco del Teatro di San Carlo in questo progetto innovativo e di grande valenza sociale per l’Italia e non solo – ha dichiarato Federico Rigoni, Chief Revenue Officer di TIM – Siamo convinti che grazie a questa partnership dimostreremo sul campo come la tecnologia possa avere un ruolo centrale nella diffusione e fruizione dei contenuti culturali garantendo un’esperienza nuova e ricca a un pubblico sempre più ampio”.

E’ prevista inoltre attività di formazione, anche in collaborazione con il Complesso Universitario San Giovanni dell’Università Federico II. “La Federico II mette a disposizione le proprie competenze per sostenere un’iniziativa importante- afferma il Rettore Matteo Lorito – quella di portare nelle case di tutti l’arte e la bellezza del Teatro di San Carlo. Il rapporto con il territorio e con altri Enti è parte della nostra mission”.

Per Luigi Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation Hub, “le tecnologie digitali sono un alleato formidabile della cultura perché non solo consentono di moltiplicare e personalizzare canali di comunicazione, ma di inventarne di nuovi. San Carlo Digital Opera House è un autentico traino per la cultura partenopea e italiana nel mondo”.

“L’esperimento che abbiamo fatto con lo streaming di Cavalleria rusticana e il Gala Mozart Belcanto, in collaborazione con Facebook, che ha visto per la prima volta un Teatro Lirico esprimersi con una produzione live visibile in tutto il mondo – afferma Stephane Lissner Sovrintendente del Teatro San Carlo – ci ha resi orgogliosi e ci ha dato lo sprone a continuare su questa strada, quindi a migliorare la tecnologia e adeguare i mezzi di comunicazione aprendo al digitale e abbracciando così un nuovo pubblico. Una iniziativa che andrà avanti anche quando avremo superato questo periodo difficile della pandemia e che affiancherà lo spettacolo dal vivo”.