Teatro, Federico Palmaroli alias Osho alla Sala Umberto di Roma

Roma, 13 mar. (askanews) – Federico Palmaroli va in scena, il 14 marzo, alla Sala Umberto di Roma, con lo spettacolo #Lepiubellefrasidiosho, cronaca surreale di un mondo reale, con chitarra e voce Antonio Trignani.

Questo spettacolo – si legge in una nota del Teatro – è per chi non ce la fa più a prenderla sul serio questa farsa globale che ci ostiniamo a chiamare attualità. È per chi guarda il telegiornale come si guarda una puntata di Boris, per chi scrolla i social col ghigno di chi ha capito che il re è nudo e continua a ballare il tip-tap. È per chi sente il bisogno fisico di sgonfiare, con una battuta, il pallone gonfiato della retorica quotidiana. Per chi ama i paradossi, i no sense, le iperboli: perché sa che solo così si racconta il vero. Per chi non vuole diventare un algoritmo umano, tutto ottimizzato, tutto in target, tutto coerente.

È un irresistibile carrellata di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario, innescano meccanismi del tutto esilaranti.