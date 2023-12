Teatro, Fondazione Trianon Viviani: una “call” per i ragazzi di Forcella

La fondazione Trianon Viviani, in collaborazione con Putéca Celidònia, indìce una “call” per ragazze e ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, residenti nel Rione Forcella, a Napoli, per partecipare al laboratorio teatrale “Segui la voce”. In un lavoro stretto con i ragazzi, che riguarderà anche la raccolta del materiale propedeutico, i docenti e i tutors cercheranno di dare una risposta a domande sul tema della memoria come: dove finiscono i ricordi quando i ricordi smettono di essere ricordi? E se quell’ultimo ricordo fosse davvero l’ultimo, una volta scordato, che cosa resta? Come ci può aiutare la memoria adesso, nel nostro contemporaneo? Nella fase finale, nei luoghi vicini al Teatro Trianon Viviani in cui si svolgerà una passeggiata/performance, saranno installati varî “qr”, i codici quadrati a barre “Quick response” composti da una combinazione di simboli neri su fondo bianco, in grado di racchiudere molte informazioni in poco spazio. Il corso comincerà il 9 gennaio e avrà cadenza settimanale, fino a maggio, svolgendosi tutti i martedì, dalle 17:15 alle 19;45, nel Teatro Trianon Viviani a Forcella. Putéca Celidònia ha al suo attivo molte attività che svolge nel Rione Sanità, dal 2018, con la partecipazione di persone del quartiere, che si traducono nell’offerta di corsi di teatro gratuiti e di costruzione di progetti di spettacolo alternativi che vedono recitare i ragazzi insieme con gli attori della compagnia. ‘Segui la voce’ fa parte del Teatro delle Persone, il progetto ideato e curato da Davide Iodice, che, per la sua attività pedagogica e, in particolare, per le iniziative promosse con la Scuola elementare del Teatro, proprio in questi giorni si è aggiudicato il premio internazionale Ivo Chiesa. Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del ministero della Cultura, della Regione (fondi ordinari e Poc 2014-2020) e della Città metropolitana di Napoli, con il patrocinio di Rai Campania.