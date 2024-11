Teatro, Gianluca Monaco e Angela Tuccia incantano con “Pasticche” a Roma

Roma, 21 nov. (askanews) – La serata di lunedì 18 novembre al Teatro OFF/OFF di Roma ha registrato un successo di pubblico, che ha riempito la sala per assistere a Pasticche, lo spettacolo teatrale scritto e interpretato dal cantautore e psicoterapeuta Gianluca Monaco, con la straordinaria partecipazione dell’attrice Angela Tuccia.

Lo spettacolo, ispirato al brano omonimo di Monaco, ha confermato la sua forza comunicativa, affrontando il delicato tema della salute mentale attraverso un intreccio di teatro, musica e ironia. Angela Tuccia ha conquistato la scena con un’interpretazione intensa e profonda, dando vita alla protagonista Angela, una donna alle prese con il peso di un passato difficile e la speranza di un futuro possibile.

Gianluca Monaco, accompagnato da La Banda del Monaco, ha saputo unire narrazione e musica in modo magistrale, regalando al pubblico momenti di grande emozione e riflessione.

A proposito dello spettacolo, Gianluca Monaco ha dichiarato: “Per me Pasticche è un’esperienza coinvolgente. Portare sul palco, attraverso musica e parole, recitazione e canzoni, temi umani come la sofferenza psicologica e il sostegno reciproco è davvero un traguardo importante. Non per lanciare chissà quale slogan, ma per sensibilizzare il pubblico e ‘trascinarlo’ idealmente sul palco di un reparto psichiatrico, mostrandone l’umanità. È un’emozione unica e profondamente gratificante.”

L’energia e la bravura del cast hanno reso Pasticche un’esperienza unica, capace di sensibilizzare su tematiche attuali come la fragilità umana e l’importanza della comunità, nel solco dell’eredità del Prof. Franco Basaglia.

La platea, coinvolta e commossa, ha tributato lunghi applausi agli artisti, testimoniando il successo di una serata che non solo ha emozionato, ma ha anche lasciato un messaggio profondo e universale. Pasticche conferma così la sua capacità di unire teatro e musica in un connubio perfetto, offrendo uno sguardo autentico e umano su storie di resistenza e rinascita.