Teatro: il “Mercante di Venezia” di Laura Angiulli a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, da giovedì 21 a 24 novembre (giovedì e alle ore 20.30, venerdì alle 19 e alle 18) Galleria Toledo produzioni presenta “Il Mercante di Venezia” da William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli In scena Paolo Aguzzi, Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia, Rossella De Martino, Enrico Disegni, Antonio Marfella, Andrea Palladino, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza. Scene Rosario Squillace. Disegno luci Cesare Accetta. illuminotecnica Lucio Sabatino. Capolavoro senza tempo di William Shakespeare, restituito alla scena in una nuova edizione che ne rinnova la forma, seppur restando fedele alla sua originale, drammatica, forza. Da anni, Galleria Toledo propone Il mercantte di Venezia con grande successo di pubblico, tra repliche serali e rappresentazioni – in matinée e pomeridiana – dedicate a scuole e università. Ogni edizione ha riscosso un entusiastico consenso, facendo di questa messa in scena un appuntamento imperdibile per chi desidera confrontarsi con il genio shakespeariano in una versione che non smette mai di rivelarsi sorprendente. Laura Angiulli, esperta conoscitrice della poetica elisabettiana, propone un’esperienza visiva e drammaturgica che si nutre della tradizione ma la reinterpreta, per un pubblico moderno e attento. L’allestimento scenico è fondamentale: come di consueto, gli attori reciteranno immersi nell’acqua, elemento che potenzia la carica simbolica di questa straordinaria opera. L’acqua diviene metafora di un mondo ambiguo, dove i confini tra giustizia e ingiustizia – tra bene e male- si mescolano, senza mai trovare davvero pace; ogni goccia, così come ogni parola e ogni silenzio, contribuisce a costruire un affresco complesso che ci mette di fronte alle sfumature dell’animo umano ed i suoi fragili, talvolta oscuri, equilibri.