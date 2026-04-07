Teatro, in scena al Tram “Inquilini” di Filippo Stasi

E’ in scena al Teatro TRAM di Napoli “Inquilini”, scritto e diretto da Filippo Stasi, uno spettacolo teatrale che indaga con profondità e sensibilità le dinamiche della convivenza e delle relazioni umane all’interno di uno spazio condiviso. Sul palco, sei personaggi, interpretati da Daniele Arfè, Viola Capponcelli, Mattia D’Angelo, Simona De Sarno e Michele Pedata, abitano una casa che si trasforma progressivamente da luogo fisico a spazio mentale. Un ambiente sospeso, dove abitudini quotidiane, silenzi e tensioni sottili si stratificano fino a diventare vere e proprie gabbie invisibili. Attraverso dialoghi serrati e pause dense di significato, Inquilini racconta il fragile equilibrio tra il bisogno di restare e il desiderio di andare via. La porta è aperta, ma attraversarla implica una scelta profonda: cambiare o restare prigionieri delle proprie paure. Lo spettacolo si distingue per una regia essenziale che mette al centro l’attore e il rapporto diretto con lo spettatore, creando un’esperienza intima e immersiva. La casa diventa così metafora di una condizione esistenziale condivisa, in cui familiarità e costrizione convivono senza soluzione apparente.

“Inquilini nasce dall’urgenza di raccontare una generazione sospesa tra il desiderio di cambiamento e la difficoltà di compiere davvero una scelta. Mi interessava lavorare su ciò che non si dice, su quei silenzi che abitano le relazioni e che spesso definiscono più delle parole”, ha dichiarato il regista Filippo Stasi.