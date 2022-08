Teatro, l’estate del Tram prosegue al Maschio Angioino con quattro nuovi spettacoli

Dopo il successo di “Storie al Verde” – cinque spettacoli itineranti nei giardini più suggestivi di Napoli – l’estate del teatro TRAM continua nel cortile del Maschio Angioino. Si svolgerà in collaborazione con il Comune di Napoli la mini-rassegna di prosa e musica che accompagnerà le serate di napoletani e turisti dal 9 al 13 agosto.

Quattro spettacoli che raccontano la città, l’arte, la letteratura, la musica: il TRAM si conferma un piccolo presidio di cultura, portando in scena Giacomo Leopardi e Federico Garcia Lorca, la storia di Napoli e la musica antica. Si comincia martedì 9 agosto con le Operette Morali di Leopardi dirette da Mirko Di Martino. Uno spettacolo che unisce il classico al contemporaneo, l’umorismo alla riflessione esistenziale, grazie alla straordinaria prova dei due attori Nello Provenzano e Antonio D’Avino. Si prosegue il 10 agosto con un viaggio emozionante all’interno delle storie di Napoli: ‘A puteca de ‘e leggende napulitane con la regia di Diego Sommaripa, anche in scena, insieme a Carlo Caracciolo, Vittorio Passaro, Diletta Acanfora, Laura Pagliara, Christian Chiummariello: le più belle leggende della città rivivranno in uno dei luoghi che le hanno ispirate. Giovedì 11 agosto sarà il turno di un capolavoro del teatro: Nozze di sangue di Federico Garcia Lorca con la regia di Gianmarco Cesario. Il cast, composto da Pietro Juliano, Guido Di Geronimo, Leonardo Di Costanzo, Germana Di Marino, darà vita a una tragedia attuale, una riflessione sul maschilismo e sul patriarcato calata in una storia di violenza e crimine. Infine, il 13 agosto la rassegna si chiuderà con le voci e i suoni del Sud: Indifferentemente, un concerto suggestivo e intenso con Laura Cuomo, Daniela Dentato, Francesco Luongo e Angelo Plaitano. Dalla villanella alla tammurriata, dalla melodia classica alla canzone dell’Ottocento: un percorso emozionante e poetico nella grande musica di Napoli.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30. E’ possibile acquistare online su www.teatrotram.it.