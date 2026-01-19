Teatro, Lucia Mascino con “Il Sen(n)o” a Bologna, Roma e Napoli

Roma, 19 gen. (askanews) – Dopo Milano, Genova e Firenze, “Il sen(n)o” prosegue la sua tournée italiana confermandosi come uno dei monologhi più incisivi del teatro contemporaneo. Accolto con entusiasmo da pubblico e critica fin dal debutto, lo spettacolo colpisce per la forza del testo e per l’interpretazione intensa di Lucia Mascino, diretta da Serena Sinigaglia.

Nel corso della stagione lo spettacolo sarà in scena in diverse città, tra cui Parma (Teatro al Parco) il 30 gennaio, Bologna al teatro Duse il 4 febbraio, Roma al Teatro Vascello il 9, 10 e 11 febbraio, a Magione (PG) Teatro Mengoni il 13, il 18 a Bollate (MI) al Teatro LaBolla, Bolzano (Teatro Cristallo) il 21 febbraio, Napoli al Piccolo Bellini dal 24 febbraio al primo marzo e Barga (LU) al Teatro dei Differenti il 7 marzo.

Scritto dalla drammaturga britannica Monica Dolan (nota per essere tra gli interpreti di “Black Mirror”), tradotto da Monica Capuani, prodotto dal Teatro Carcano di Milano e distribuito da Mismaonda, Il sen(n)o affronta con lucidità alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: lo sguardo imposto dalla società sul corpo femminile, la sessualizzazione precoce, l’effetto di una mancata educazione affettiva e sentimentale tanto sui minori quanto sugli adulti.

“Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta?”. Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo.